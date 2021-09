Schwerpunkte

Preis für Manuel Werner

20.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Der Nürtinger bekommt den Kultur- und Ehrenpreis der Sinti und Roma

NÜRTINGEN/MANNHEIM. Am heutigen Montag, 20. September, verleiht der Verband Deutscher Sinti und Roma seinen jährlichen Kultur- und Ehrenpreis. Die Verleihung findet ab 18.30 Uhr im Kulturhaus RomnoKher Mannheim, B7, 16, 68159 Mannheim statt. Unter den Preisträgern ist auch der Nürtinger Manuel Werner, der den Preis im Bereich „Bildung und Soziales“ bekommt. Die Jury schreibt dazu Folgendes: „Manuel Werner engagiert sich im Arbeitskreis Sinti/Roma und Kirchen Baden-Württemberg, in der Flüchtlingshilfe sowie in der Gedenkarbeit. Er veröffentlicht über lokale Schicksale verfolgter Minderheiten wie Juden, Sinti und Roma in der NS-Zeit und thematisiert daneben auch Täter, Helfer und Trittbrettfahrer. 2015 wurde er von der Diakonie Baden-Württemberg mit dem Journalisten-Sonderpreis ,Flucht und Migration’ ausgezeichnet.“ Die Veranstaltung ist eingebunden in die RomnoPower Kulturwoche vom 20. bis 25. September. Gleichzeitig feiert der Verband sein 35-jähriges Bestehen. pm

Näheres unter www.sinti-roma.com