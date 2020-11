Schwerpunkte

Preis für HfWU-Studentin

Nubia Angélica Arévalo Arandia vom DAAD ausgezeichnet

Hochschulrektor Andreas Frey und Preisträgerin Arévalo Arandia Foto: HfWU

NÜRTINGEN (pm). Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) geht an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in diesem Jahr an Nubia Angélica Arévalo Arandia. Die Auszeichnung erhielt die aus Kolumbien stammende Studentin aus den Händen von Rektor Andreas Frey. Nubia Angélica Arévalo Arandia hat an der HfWU im MBA-Studiengang International Management studiert. Die 29-Jährige hat ihr Studium zunächst im Masterstudiengang International Finance begonnen und absolviert im Rahmen eines Pilotprojekts der beiden Studiengänge im Doppelabschluss auch den MBA International Management. „Frau Arévalo Arandia hat sich in ihrem Studium durch überdurchschnittliches Engagement, fundierte Fachbeiträge und ein großes Interesse an extracurricularen Themen ausgezeichnet“, begründet Studiendekan Professor Dr. Erskin Blunck die Vergabe des DAAD-Preises an die Kolumbianerin.