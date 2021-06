Schwerpunkte

Pop-up-Radweg an der Mühlstraße Nürtingen

NÜRTINGEN (pm). Am morgigen Donnerstag, 3. Juni, dem Weltfahrradtag, demonstrieren bundesweit in mehr als 24 Städten und Gemeinden Menschen für eine bessere und sichere Fahrradinfrastruktur. Mit einer Pop-up-Fahrradstraße in der Mühlstraße vor den Realschulen am Neckar beteiligt sich die Initiative „Nürtingen belebt“ an der bundesweiten Aktion.

Die Stadtverwaltung prüft derzeit eine Fahrradstraße rund um die Sigmaringer Straße. Unklar ist bisher, ob dabei die Verbindung zwischen den Schulen und den Ortsteilen berücksichtigt wird. „Letztlich soll ein zusammenhängendes Netz für den Radverkehr in Nürtingen entstehen“, so Andreas Bierlein von der Initiative „Nürtingen belebt“. „Wir wollen deshalb ein Zeichen setzen für eine durchgängige Fahrradstraße Aubrücke, Mühlstraße, Sigmaringer Straße, Kalkofer Straße“, so Bierlein.

„Für die Sicherheit der Jugendlichen auf dem Schulweg muss der Durchgangsverkehr vor den Schulen unterbunden werden – mit Ausnahme der Anwohner und des Bus- und Radverkehrs“, fordert Rolf Epple vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Esslingen. Die durchgängige Radverbindung kann am Donnerstag schon mal getestet werden. Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich die Nürtinger Mühlstraße in eine temporäre Fahrradstraße.