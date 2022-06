Schwerpunkte

Polizeisprecherin über häusliche Gewalt

20.06.2022 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Interview mit Andrea Kopp, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Reutlingen, zu den Aufgaben der Polizei in Fällen von häuslicher Gewalt.

Häusliche Gewalt hat viele unschöne Facetten. Symbolfoto: Adobe Stock/Jedzura

NÜRTINGEN. „Die Frau oder Nachbarn rufen an, dass es zu Streitigkeiten und/oder Gewalt kommt. Wenn wir ankommen, ist die Frau verletzt und völlig aufgelöst. Der Mann ist alkoholisiert und hoch aggressiv, weigert sich, die Wohnung zu verlassen, und wird in Gewahrsam genommen. In so manchem Fall leistet er noch Widerstand und/oder greift die Kollegen tätlich an.“ So schildert Andrea Kopp ein typisches Beispiel häuslicher Gewalt, zu dem die Polizei gerufen wird. Die Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Reutlingen, das für den Landkreis Esslingen zuständig ist, spricht im Interview über Opfer, Täter, Strafverfolgung und Gefahrenabwehr in solchen Fällen.