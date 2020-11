Schwerpunkte

Polizei findet tote Hunde

Feuer in der Schafstraße: Ermittler betreten auch zweite Brandruine

NÜRTINGEN (mke). Die Ermittlungen zu den beiden Hausbränden in der Schafstraße am Sonntagabend und Montagmittag gestalten sich schwierig. Aussagen über die Brandursache liegen noch nicht vor. Bei dem ersten Brand in der Schafstraße 2, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen waren, wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es als einsturzgefährdet gilt. Warum das Feuer am Sontagabend ausbrach, ist unklar. Am Mittwoch konnten Kriminalbeamte die Brandruine zum ersten Mal betreten. „Genauere Untersuchungen konnten bislang aber nicht gemacht werden, weil zunächst ein Gerüst aufgebaut werden muss, um die Ruine zu stabilisieren“, so Polizeisprecher Michael Schaal. In den Trümmern fanden die Beamten die Überreste zweier Hunde, die bislang als vermisst galten.

Bereits am Dienstag hatten Kriminalbeamte ihre Ermittlungen im Brandhaus nebenan in der Schafstraße 4 aufgenommen. Im Inneren des Gebäudes hatte es am Montag aus bislang unbekannter Ursache angefangen zu brennen. Laut Feuerwehr soll dieser Brand nicht durch den ersten ausgelöst worden sein. Zahlreiche Hinweise deuten auf eine völlige Überbelegung in beiden Gebäuden und einen schlechten Zustand der Wohnungen hin.