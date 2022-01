Handball: Am Samstagabend könnte Württembergliga-Spitzenreiter TSV Wolfschlugen gegen Laupheim seine Spitzenposition ausbauen, weil sich zwei Verfolger direkt duellieren. In Unterensingen soll der jüngste Waiblingen-Coup als Initialzündung für eine Serie dienen.So sieht also praktische…

Mehr