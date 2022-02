Schwerpunkte

Pizzen waren in der Nürtinger Vesperkirche der Renner

17.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Neckarhäuser Unternehmer Sven Noack hat zusammen mit Luigi Zaccaria und weiteren Helfern eine Valentins-Pizza-Aktion organisiert. Die Vesperkirche im Martin-Luther-Hof in Nürtingen ist noch bis Sonntag geöffnet.

Evi Handke (links) gibt dem Helferteam letzte Instruktionen. Fotos: Jürgen Haußmann

NÜRTINGEN. Gulasch mit Semmelknödel, Fleischkühle mit Kartoffelgratin und Karottensalat, Linsen mit Spätzle oder Fischfilet Bordelaise – der Speisezettel in der Nürtinger Vesperkirche ist abwechslungsreich und vielfältig. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage. „Wir dürfen täglich zwischen 70 und 90 Gäste im Lutherhof bewirten und zwischen 100 und 150 Personen holen im Schnitt ihr Essen to go ab“, freut sich Evi Handke, Diakonin und Leiterin der Nürtinger Vesperkirche. „Gestern gab es Linsen mit Spätzle, da waren es sogar 165 Portionen, die abgeholt wurden“, berichtet die Vesperkirchen-Leiterin.