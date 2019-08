Pionierarbeit in Sachen Sprachunterricht

Kinder lernen erstmals arabische Hochsprache an der Volkshochschule in Nürtingen

Faten Mustapha unterrichtet an der Nürtinger VHS Arabisch. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). Es ist ein normaler Unterricht, wie man ihn aus der Grundschule kennt. 14 Kinder lernen in einem Kurs an der Volkshochschule Nürtingen (VHS) die arabische Hochsprache. Es werden Buchstaben mit Fäden gelegt, mit Knete nachgemacht und sogar mit Bohnen gesteckt, wie die Arabischlehrerin Faten Mustapha erklärt. „Wir schreiben natürlich auch und die Kinder lesen viel. Dazu bekommen sie Hausaufgaben auf und wir schreiben auch Diktate.“ Alles mit dem arabischen Alphabet, denn der Kurs, den sie leitet, ist der erste Arabischkurs für Kinder an der VHS in Nürtingen.