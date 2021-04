Schwerpunkte

Pflegenotstand in der Region: Wie Geflüchtete und Migranten die Personallücken füllen

24.04.2021 05:30, Von Matthäus Klemke und Barbara Gosson — E-Mail verschicken

In einer Branche mit akutem Fachkräftemangel sind Migranten eine wichtige Stütze, haben aber mit vielen Hürden zu kämpfen

Die Corona-Krise hat den Notstand in der Pflege weiter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Migranten tragen einen wichtigen Teil dazu bei, die Personalsituation zu entlasten. Doch nicht immer ist das so einfach. Drei von ihnen berichten von ihren Erfahrungen in Pflegejobs.

Für die gebürtige Kamerunerin Caroline Soh Makongo ist der Job als Krankenpflegerin in der Nürtinger Medius-Klinik eine Herzensangelegenheit. Foto: Holzwarth

Im Garten des Hauses Steinach in Frickenhausen drehen Adnan Masih und Helmut Girke am Nachmittag gemütlich ihre Runden in der Sonne. Während sich die beiden unterhalten, legt Masih seine Hand auf den Rollator des 82-Jährigen, hilft ein wenig beim Anschieben. „Wir sehen aus wie ein altes Ehepaar“, scherzt Helmut Girke und bringt seinen 36-jährigen Begleiter zum Lachen. „Wir lachen hier immer viel“, sagt Masih: „Es ist mein Traumberuf. Manchmal komme ich sogar an meinen freien Tagen her.“