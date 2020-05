PCB-Sanierung im Gemeinschaftshaus im Nürtinger Roßdorf

07.05.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Im Gemeinschaftshaus Roßdorf bekommen die Bücherei und der Veranstaltungssaal auch einen funktionaleren Grundriss

Seit Mitte vergangenen Jahres ist das Gemeinschaftshaus im Nürtinger Stadtteil Roßdorf geschlossen. Der Saal und die Zweigstelle der Stadtbücherei weisen zu hohe Werte an PCB auf, einem Schadstoff in der Raumluft. Im Zuge der Sanierung sollen neueste Anforderungen des Brandschutzes berücksichtigt und durch Umbauten der Nutzwert des Gebäudes erhöht werden.

Der Kindergarten ist bereits von PCB befreit, nun sind die Räume des Gemeinschaftshauses im Roßdorf an der Reihe. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Cornelius Lensing, Architekt beim städtischen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN), stellte am Dienstagabend im GWN-Betriebsausschuss, der öffentlich in der Stadthalle K3N tagte, das Konzept vor. Erarbeitet wurde es in Zusammenarbeit mit dem selbstständigen Architekten Andreas Kommritz.