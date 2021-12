Schwerpunkte

Patientengarten für Nürtinger Klinik

03.12.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Auf der Fläche des ehemaligen Nürtinger Klinikgebäudes auf dem Säer soll ein ansprechender Aufenthaltsbereich gestaltet werden, auf dem auch Kunstobjekte aus der Landkreissammlung präsentiert werden könnten.

In das braune Tongranulat wurde bereits für den Patientengarten eingesät. Im Bild links ist das neue Verwaltungsgebäude und im Anschluss im Hintergrund ein Teil des neuen Bettentraktes der Medius-Klinik in Nürtingen zu sehen. Foto: Einsele

NÜRTINGEN. Auch in diesem Jahr gab es eine rege Bautätigkeit an der Medius-Klinik auf dem Nürtinger Säer. Mit einem neuen Bettenbau für 72 Patienten wurde der Pflegebereich erweitert. Laut Klinikdirektor Norbert Nadler sollen im Januar die ersten Betten durch die Geriatrische Abteilung belegt werden. Seit Beginn des Jahres sind bereits zwei neue Operationssäle in Betrieb, die in Modulbauweise an der zur Stadt gelegenen Seite des Klinikgebäudes errichtet wurden. Einer davon ist ein sogenannter Hybrid-OP, in dem mit modernster bildgebender Technik Operationen in Echtzeit unterstützt werden. Feinste Strukturen werden sichtbar gemacht, was vor allem auch der Gefäßchirurgie zugutekommt (wir berichteten). Bezogen wurde auch ein neues Verwaltungsgebäude.