Pater Anselm Grün sprach in der Kirche St. Johannes in Nürtingen

27.10.2021 05:30, Von Celine Glöckner — E-Mail verschicken

Engel findet man nicht nur in Kirchen, sondern auch in Worten und Menschen. Pater Anselm Grün war zu Gast in der katholischen Kirche St. Johannes in Nürtingen und deutete Erfahrungsberichte und biblische Engelsgeschichten.

„Nehmt das Leben etwas leichter!“, bat Pater Anselm Grün. Foto: Glöckner

NÜRTINGEN. „Ich glaube, die Kirche war seit Dezember 2019 nicht mehr so voll wie heute. Einige Kollegen werden mich sicher beneiden, dass ich zu solch einem großen Publikum sprechen darf.“ Pastoralreferent Christian Slunitschek blickte glücklich in die voll besetzten Reihen der katholischen Kirche St. Johannes. Am Montagabend besuchte Pater Anselm Grün einmal mehr die Hölderlinstadt. „Heute wird uns der Pater etwas über biblische Engelsgeschichten erzählen“, mit diesen Worten übergab Slunitschek das Rednerpult an Pater Anselm Grün.