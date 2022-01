Schwerpunkte

Pädagogische Fachkräfte fehlen

18.01.2022 05:30

Die Freien Wähler im Esslinger Kreistag sehen die Betreuung in den Kitas in Gefahr und regen an, ausländisches Personal anzuwerben.

Die Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen investieren seit vielen Jahren massiv in den Ausbau der Kinderbetreuung, um so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen und die Versprechen der Politik einzulösen. Tatsächlich steigen die Kinderzahlen erkennbar wieder an. Doch mit dem Neu- und Ausbau der Kindertagesstätten ist es nicht getan, betont die Kreistagsfraktion der Freien Wähler.

Vielmehr seien die familienpolitischen Errungenschaften durch den akuten Personalmangel stark gefährdet. Dies führe mittlerweile dazu, dass die Angebotszeiten von bestehenden Betreuungsgruppen eingeschränkt oder baulich vorhandene Gruppen gar nicht erst eröffnet werden können. Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule ab 2026 und der bevorstehende Ruhestand der Erzieherinnen und Erzieher aus den geburtenstarken Jahrgängen der 1960er-Jahre werden diese Situation drastisch verschärfen, befürchten die Freien Wähler.