Pächter, immer noch verzweifelt gesucht

05.10.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Bahn hat seit über einem Jahr kein Glück dabei, einen Betreiber für das Lokal am Nürtinger Bahnhof zu finden

Bahnreisende wissen, dass Züge bisweilen ganz schön auf sich warten lassen. Es wäre dann schön, diese Zeit im Warmen bei einem Getränk verbringen zu können. In Nürtingen ist das seit Jahren nur noch eingeschränkt möglich, denn ein Pächter für die Bahnhofsgaststätte lässt auf sich warten.

Leerstand seit Jahren: Bahnhofsgaststätte Nürtingen Foto: Just

NÜRTINGEN. Tagsüber lädt ein Bäcker mit Stehcafé dazu ein, die Wartezeiten in einer sicheren Umgebung zu überbrücken, am Abend gibt es keine Möglichkeit, direkt am Bahnhof irgendwo hineinzusitzen. Denn die Bahnhofsgaststätte, die früher Reisenden einen sicheren Hafen bot, ist seit Juni 2017 geschlossen.

Die Familie Stauch, die die Gaststätte unter dem Namen „Zügle“ jahrzehntelang betrieb, gab sie auf, nachdem das Gebäude so marode geworden war, dass Stützstreben in den Toiletten einen Einsturz verhindern mussten. Zudem war das Dach undicht, sodass es hineinregnete.