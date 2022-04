Schwerpunkte

Ostern in aller Welt

16.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald und Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Bei aller Gemeinsamkeit zur Feier des wichtigsten Festes der Christen gibt es doch kulturell geprägte unterschiedliche Bräuche und Rituale.

Nicht Kirchenglocken, sondern Trommelschläge auf einem Holzbrett rufen orthodoxe Christen zum Gottesdienst. Fotos: Adobe Stock

Ostern ist das höchste Fest der Christen. Das Gedenken an den Leidensweg und Tod Jesu Christi und die Feier seiner Auferstehung hat in vielen Teilen der Welt dieselben Rituale. Darüber hinaus haben verschiedene kulturelle Einflüsse unterschiedliche Bräuche hervorgebracht. Wir fragten Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kamen, wie in ihrer Heimat Ostern gefeiert wird.