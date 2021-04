Schwerpunkte

Ostern ganz entspannt - Die meisten bleiben daheim und lassen es sich gutgehen

03.04.2021 05:30, Von Volker Haussmann, Anneliese Lieb, Andreas Warausch, Henrik Sauer, Lutz Selle, — E-Mail verschicken

Statt Besuchsmarathon: Über die Feiertage ist Daheimbleiben angesagt

Der Karfreitag liegt ja nun schon hinter uns. Für viele fängt Ostern aber erst mit dem Ostersonntag an. Wir haben uns ein wenig umgehört, wie Menschen aus dem Nürtinger Raum in Zeiten coronabedingter Kontaktbeschränkungen die Feiertage verbringen. Fazit: Die meisten bleiben daheim und lassen es sich gutgehen – und dazu gehört auch ein feines Festtagsmenü.

Galeristin Brigitte Kuder-Broß („Die Treppe“) verbringt die Osterfeiertage ganz entspannt mit ihrem Mann Manfred in ruhiger Zweisamkeit in ihrem Nürtinger Zuhause. Ausflüge und Reisen sind angesichts der aktuellen Situation sowieso nicht geplant, sagt sie. Besuch erwarte sie auch keinen. Ihr Sohn und dessen Familie leben in Portugal, und da sei ein Besuch derzeit ohnehin nicht angesagt.