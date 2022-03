Schwerpunkte

Osterausstellung im Haus der Heimat

25.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. „Ich dank dir für die Semmel, ich dank dir für das Bier“: Dieser und weitere Sprüche befinden sich auf traditionellen Ostereiern der Böhmerwäldler. Eine Auswahl davon wird am Wochenende 26./27. März in der zwölften Osterausstellung der Böhmerwäldler im Haus der Heimat ausgestellt. Das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie wird die Heimatgruppe wieder Kratzeier, Perleier und Porzellanmalerei zeigen. Für die Bewirtung ist ebenfalls gesorgt. Die Ausstellung beginnt am Samstag um 13 Uhr und endet um 17 Uhr, am Sonntag geht sie von 10.30 bis 17 Uhr. se Foto: Eckert