Ortsvorsteherin für Zizishausen

24.07.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bettina Schöllhorn übernimmt im Oktober die Amtsgeschäfte

Bettina Schöllhorn

NT-ZIZISHAUSEN. 14 Jahre war Siegfried Hauber ehrenamtlicher Ortsvorsteher in Zizishausen. In der letzten Gemeinderatssitzung verabschiedete Oberbürgermeister Heirich den ehrenamtlichen Ortsvorsteher in den „Ruhestand“. Zu seiner Nachfolgerin wurde vom Zizishäuser Ortschaftsrat Bettina Schöllhorn gewählt. Schöllhorn stellte sich auch in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche kurz vor. Die 52-Jährige war zuletzt stellvertretende Hauptsamtsleiterin in Neckartenzlingen. Sie wohnt in Filderstadt, ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von 20 und 18 Jahren. Sie durchlief die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst und hat darüber hinaus einige Semester Französisch und Englisch an der Universität Tübingen studiert. Neben der Verwaltungstätigkeit gab sie einige Jahre Französisch- und Englischkurse an der Volkshochschule Filderstadt. Unter anderem vor einigen Jahren auch einen Konversationskurs Englisch an der Volkshochschule Nürtingen.