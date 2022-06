Schwerpunkte

Opferstöcke in Nürtinger Stadtkirche aufgebrochen - das sind die Folgen

15.06.2022 14:20, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die St. Laurentius-Kirche in Nürtingen bleibt nun erst einmal geschlossen.

Symbolbild: Just

NÜRTINGEN. Viel zu holen hat es für den noch unbekannten Täter nicht gegeben. „In den Opferstöcken waren allenfalls nur Cent-Beträge“, sagt Markus Lautenschlager, Geschäftsführender Pfarrer an der Evangelischen Stadtkirche St. Laurentius. Laut einer Mitteilung der Polizei sind am Dienstag mehrere Opferstöcke in der Kirche aufgebrochen worden. In der Zeit von zehn Uhr bis 18.15 Uhr machte sich demnach der Täter an vier der fünf vorhandenen Spendenbehälter zu schaffen. „Wir wissen noch nicht, wie hoch der Sachschaden ist“, sagt Lautenschlager. Das hänge davon ab, ob es reiche nur die Schlösser zu ersetzen. Den Schaden entdeckt hatte der Mesner. Die Tat kam überraschend. „In den 14 Jahren, in denen ich hier bin, war das das erste Mal“, sagt Lautenschlager. Das Polizeirevier in Nürtingen hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen.