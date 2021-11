Schwerpunkte

Oper trifft auf Rockmusik beim Auftritt von The Cast in Wendlingen

15.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Das internationale Ensemble „The Cast“ hat zum Auftakt der sechsteiligen Kulturveranstaltungsreihe in Wendlingen 200 Zuschauern gute Unterhaltung auf hohem musikalischen Niveau beschert.

Alexandra Zarubina hält Guillermo Valdes den Mund zu – zur Freude von (von rechts) Carrie-Anne Winter, Campbell Vertesi und Anne Byrne. Viel mehr als nur die musikalische Begleitung für „The Cast“ bot der Pianist Yu Chen (links). Foto: Just

WENDLINGEN. Vor 200 Zuschauern – verteilt auf zwei jeweils einstündige Vorstellungen – ist am Samstagabend im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen das 31. Festival der Hoffnung gestartet. In der 30. Saison waren bis auf eine Sonderveranstaltung alle geplanten Kulturabende den Corona-Maßnahmen des Landes zum Opfer gefallen. Die international besetzte Opernband „The Cast“ hat für die Zuhörer eine Stunde lang beste musikalische Unterhaltung geboten, über die sich die Gäste im Treffpunkt Stadtmitte nach langer Pause ohne Kulturveranstaltung sehr freuten. Die Mezzosopranistin Anne Byrne, Koloratur-Sopranistin Carrie-Anne Winter (beide aus Amerika), die russische Opernsängerin Alexandra Zarubina, der chinesische Pianist Yu Chen, Tenor Guillermo Valdes aus Chile und Bass Campbell Vertesi aus Kanada sind allesamt hervorragend ausgebildete Künstler. Sie verstehen sich aber nicht nur aufs Singen und Musizieren, sondern bieten stets auch eine Show mit jeder Menge Humor, sodass es für die Zuschauer immer viel zu lachen gibt. Dabei bieten sie Melodien, die auch Opernmuffel schon mal gehört haben, nicht nur musikalisch in einem modernen Gewand dar, sondern treten zudem beim Singen auf wie Rockstars. Somit war gewährleistet, dass der Abend allen Besuchern Spaß machte.