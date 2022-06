Schwerpunkte

Open-Air-Kino Nürtingen startet am Donnerstag

08.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Das Open-Air-Kino startet am Donnerstag. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. Juni, gibt es wieder Open-Air-Kino auf der Kulturbühne auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N. Los geht es mit „King Richard“ am Donnerstag, 9. Juni, mit Will Smith als Vater der Tennisschwestern Williams. Am Freitag, 10. Juni, folgt der dritte Teil des Harry Potter-Ablegers „Phantastische Tierwelten: Dumbledores Geheimnisse“. Das Lenninger Gypsy-Swing-Duo Panzer & Geisinger stimmt ab 21.15 Uhr auf den Abend ein. Am Samstag, 11. Juni, läuft die Komödie „Wunderschön“ von Karoline Herfurth. Singer-Songwriter Kilian Mohns gibt ab 21.15 Uhr seine Songs zum Besten. Als Abschluss wird am Sonntag, 12. Juni, der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause bei freiem Eintritt auf großer Leinwand gezeigt.

Der Einlass für die Kinoabende ist immer ab 21 Uhr. Der Film startet gegen circa 21.45 Uhr, bei schlechtem Wetter in der Kreuzkirche. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15. Telefon (0 70 22) 94 64-150. pm

www.k3n.de/kulturbuehne