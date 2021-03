Schwerpunkte

Online-Vortrag: Einsamkeit

22.03.2021

NÜRTINGEN (hdf). Am Montag, 22. März, findet über das Haus der Familie von 18 bis 20 Uhr ein Online-Vortragsabend über die Einsamkeit statt. „Wer einsam ist, der hat es gut . . .“ dichtete einst Wilhelm Busch, doch dem widersprechen die Tatsachen: Menschen, die sich einsam fühlen, sind keineswegs glücklich, sondern tragen an ihrer Einsamkeit meist schwer. Von der Psyche zum Körper führt kein weiter Weg: Einsamkeit belastet nachweislich auch die Gesundheit. Wie aber entsteht sie und warum sind, wie es scheint, zunehmend mehr Menschen von ihr betroffen? Nicht zuletzt: lässt sich Einsamkeit verhindern oder vermindern? Was können wir tun? – Ein spannendes und gerade in Corona-Zeiten hochaktuelles Thema . . . Anmeldung zum Vortrag im Haus der Familie Nürtingen unter www.hdf-nuertingen.de und info@hdf-nuertingen.de.