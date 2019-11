Ohne Alkohol vieles gefunden

05.11.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Jahrestreffen der Beratungsstelle Sucht und Prävention Nürtingen

NÜRTINGEN (pm). „Ich habe gesucht und . . . gefunden“ – dieses Thema stand im Mittelpunkt des 14. Jahrestreffens, zu dem sich auch in diesem Jahr rund 70 ehemalige und aktuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ambulanten Sucht-Rehabilitation im Landkreis Esslingen in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen trafen. Das Treffen war das erste seit der Bündelung der Beratungsangebote.

Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (PSB), Jugend- und Drogenberatung sowie Suchtprophylaxe sind nun zusammengefasst zur Beratungsstelle Sucht und Prävention. Katrin Janssen leitet die Einrichtung seit April und stellte sich den Teilnehmern vor. Die 42-Jährige kommt aus dem Münsterland und war zuletzt in der Eingliederung von Menschen mit Sucht- oder psychischen Erkrankungen tätig. In dem Zusammenschluss der drei bisher getrennten Dienste sieht sie Vorteile: „Für die Klienten ändert sich nichts. Allerdings können wir durch die Zusammenlegung eine höhere Fachlichkeit erreichen, indem wir uns in den unterschiedlichen Kompetenzen und unserem jeweiligen Wissen ergänzen.“