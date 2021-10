Schwerpunkte

Offener Brief zum Thema Fluglärm

14.10.2021 17:00, — E-Mail verschicken

Die Bürgermeister der von der neuen Abflugroute TEDGO betroffenen Gemeinden wenden sich an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verkehrsminister Winfried Hermann, Oberbürgermeister Christof Bolay aus Ostfildern und an alle Abgeordneten.

Johannes Fridrich, Oberbürgermeister von Nürtingen, und seine Kollegen Matthias Ruckh aus Wolfschlugen, Sebastian Kurz aus Aichtal, Ralf Barth aus Denkendorf, Otto Ruppaner aus Köngen, Gerhard Gertitschke aus Neckartailfingen, Melanie Braun aus Neckartenzlingen, Ingo Hacker aus Neuhausen und Sascha Richter aus Schlaitdorf haben mit Datum 12. Oktober einen offenen Brief an den Vorsitzenden der Fluglärmkommission Christof Bolay, Ministerpräsident Kretschmann, Verkehrsminister Hermann und alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus ihren Wahlkreisen geschickt.

Dieser Brief im Folgenden im Wortlaut: „Wir appellieren an Sie, das Flugänderungsverfahren mit der neuen TEDGO Flugroute zu stoppen und den Tagesordnungspunkt der Fluglärmkommission am 2. November 2021 abzusetzen. In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass zum einen das Verfahren nicht entscheidungsreif ist und zum anderen der neuen Flugroute massive rechtliche und tatsächliche Bedenken entgegenstehen.