Ökumenisches Abendgebet

11.12.2021 05:30

NT-REUDERN. Trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde zum ökumenischen Abendgebet ein. Es findet am kommenden Sonntag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr in der St.-Wendelins-Kirche in Reudern statt und dauert eine halbe Stunde. Das Abendgebet wird jeweils von einem evangelischen und katholischen Gemeindemitglied vorbereitet. pm