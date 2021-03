Schwerpunkte

Oberensinger Ortskernentwicklung und Tunnelpläne

26.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Stadtplanungsamt will mit Bebauungsplan für Gebiet im Ortskern geordnete städtebauliche Entwicklung sichern

Zur Verkehrsentlastung Oberensingens gab es schon vor über 40 Jahren Untersuchungen. Letztlich kam ein Tunnel in Betracht. Damit sind aber Flächen blockiert, auch für eine Neubebauung. Aus rechtlichen Gründen sind nun nach Abschluss des Sanierungsgebiets Rahmenbedingungen festzulegen. Der Gemeinderat vertagte die Entscheidung jedoch auf Ende des Jahres.

Für das umrandete Gebiet, in dem auch die geplante Tunneltrasse liegt, will das Nürtinger Planungsamt einen Bebauungsplan aufstellen. Plan:nt

NT-OBERENSINGEN. Wegen der hohen Kosten von mindestens 45 Millionen Euro ist die Realisierbarkeit des Tunnels aus Landes- und Bundesmitteln für viele in weiter Ferne. Der Oberensinger Bürgerausschuss hält jedoch bis jetzt an der Tunneltrasse fest, der Nürtinger Gemeinderat folgte zuletzt 2013 mehrheitlich diesem Ansinnen. Die Argumentation: Die Tunnellösung ist in die Regionalverkehrsplanung aufgenommen, ein negativer Beschluss des Gemeinderats würde die Chance ein für alle Mal vergeben.