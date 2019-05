Oberensingen und Hardt sind betroffen

17.05.2019, Von Anneliese Lieb

In den beiden Stadtteilen fehlen noch Wahlbenachrichtigungen

NÜRTINGEN. Wer ist schuld daran, dass noch nicht alle Nürtinger eine Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen erhalten haben? Schon Ende April hat das Rechenzentrum (Iteos) in Stuttgart im Auftrag der Stadt Nürtingen die Wahlbenachrichtigungskarten an alle Wahlberechtigten in der Stadt verschickt. Anfang Mai meldeten sich dann mehrere Bürger bei der Stadtverwaltung und reklamierten, dass sie noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hatten. Monika Austermann ging dem Problem nach, notierte sich die Adressen und stellte fest, dass die Reklamationen fast ausschließlich aus dem Bereich Oberensingen und Hardt kamen. Nähere Untersuchungen und Nachfragen bei der Post ergaben dann, so Hauptamtsleiterin Carmen Speidel am Dienstag in der Gemeinderatssitzung, dass ein Zusteller erkrankt sei und die Briefe nicht ausgetragen habe. Die Post verteilte die Briefe dann auf andere Zusteller.

Betroffen sind Wahlberechtigte aus vier Wahlbezirken, in denen 3800 Personen wählen dürfen. Die Stadt hat vor zwei Wochen reagiert und darauf hingewiesen, dass Wahlberechtigte, die bislang keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber ins Wählerverzeichnis eingetragen sind, am Wahlsonntag, 26. Mai, auch mit dem Personalausweis ins Wahllokal gehen können. Man könne aber auch in den nächsten Tagen persönlich im Rathaus vorsprechen und bekomme dort die Wahlunterlagen.