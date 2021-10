Schwerpunkte

Oberboihinger Straße in Nürtingen wird am Januar saniert

28.10.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Voraussichtlich ab Januar 2022 erfolgt die Sanierung der Oberboihinger Straße. Setzungen und Rissbildungen gibt es von der Kreuzung Europastraße bis zur Abzweigung Bismarckstraße. Die Diskussion um den Ausbau des Kreisverkehrs folgt im Zuge der Haushaltsberatung.

Wird der provisorische Kreisverkehr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße in Nürtingen, der in den zurückliegenden Jahren mehrfach Unfallschwerpunkt war, ausgebaut?

NÜRTINGEN. Hoppel, hoppel, hoppel – wer die Oberboihinger Straße in Nürtingen befährt, der wird ganz schön durchgeschüttelt. Daran hat auch die provisorische Ausbesserung der Schlaglöcher im Frühjahr wenig geändert. Zum Jahresbeginn 2022 plant die Stadt einen Vollausbau in zwei Bauabschnitten im Bereich zwischen Kreuzung Europastraße und der Abzweigung Bismarckstraße. Die Gesamtbauzeit für die 280 Meter Ausbaustrecke beträgt voraussichtlich drei bis vier Monate. In diesem Zeitraum ist eine Vollsperrung notwendig. Die Zufahrt zum Bahnhofsparkplatz will die Stadt über die gesamte Bauzeit gewährleisten. Die Baukosten sind mit 755 000 Euro veranschlagt.