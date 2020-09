Schwerpunkte

OB Fridrich zum Warntag

12.09.2020

Woran lag es, dass in Nürtingen kaum Menschen den Alarm mitbekamen?

Oberbürgermeister Johannes Fridrich antwortete schriftlich auf die vielen Nachrichten von Bürgern, die ihn zum Thema Warntag erreicht hatten. (Foto aus dem Archiv)

NÜRTINGEN (pm). Den Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich haben am Donnerstag viele Nachrichten von Bürgern erreicht, die verwundert waren, dass sie vom Alarm nichts mitbekommen haben. Ihnen antwortet Fridrich und erläutert, was in Nürtingen nicht funktioniert hat: „In Nürtingen gibt es (wohl) seit den 90er-Jahren keine Sirenen mehr. Die letzte verbliebene Sirene in Hardt funktioniert, hat aber einen leichten Defekt, sie lässt sich nämlich nicht auf Entwarnung umschalten. Das wird nun behoben.“