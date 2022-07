Schwerpunkte

Der Krisenstab der Stadt befasste sich ämterübergreifend mit möglichen Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden.

NÜRTINGEN. Nürtingen bereitet sich auf den Gas-Notfall vor. Der Krisenstab der Stadt befasste sich Anfang der Woche ämterübergreifend mit Energiesparmaßnahmen, sollte nicht mehr ausreichend Gas für die Heizungen und zur Aufbereitung von warmem Wasser zur Verfügung stehen. „Wir ermitteln derzeit gezielt Potenziale für Energieeinsparungen in unserem Zuständigkeitsbereich“, sagte Johannes Fridrich im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit einer Umsetzung der Energiesparmaßnahmen will die Stadt ihren Beitrag dazu leisten, dass die Gasreserven auch bei einem möglichen Lieferstopp aus Russland über die kalten Monate reichen. „Wir haben als Stadt eine Vorbildfunktion“, sagt der OB. Eine denkbare Maßnahme, um Gas zu sparen, ist die Absenkung der Badewassertemperatur in den Schwimmhallen. Ob die Wassertemperatur für die Duschen in den Sporthallen gesenkt werden könne, müsse noch geprüft werden, so der Oberbürgermeister. „Wir wollen kein Legionellenproblem produzieren.“