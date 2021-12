Schwerpunkte

OB Fridrich sieht Nürtingen ist auf einem guten Weg

30.12.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister Johannes Fridrich wünscht sich für 2022 ein Corona-armes Jahr und dass alle Nürtinger die Stadt noch ein Stück positiver wahrnehmen. Im Interview geht der Blick zurück auf 2021.

Nürtingen im Lichterglanz. Dass die Häuserzeile am Stadtbalkon auch aus der Nähe betrachtet mehr Glanz bekommt, so wie das Hölderlein-Hotel, das wünscht sich OB Fridrich. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Corona stellte uns alle vor große Herausforderungen. Auch in der Stadt am Neckar sorgt die Pandemie im Rathaus und darüber hinaus für zusätzliche Aufgaben und Veränderungen in den Arbeitsabläufen. Trotzdem steht Nürtingen in manchen Bereichen besser da, als erwartet. Wir sprachen mit Oberbürgermeister Johannes Fridrich über die zurückliegenden zwölf Monate, über Dinge, die nicht optimal gelaufen sind und Vorhaben, die Nürtingen in den nächsten Jahren weiter voranbringen sollen.