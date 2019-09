OB Fridrich kassierte für guten Zweck

30.09.2019, — E-Mail verschicken

In Nürtingen hat vergangene Woche der dm-Markt in der Eichendorffstraße eröffnet. Am Samstagnachmittag nahm Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich hinter der Kasse Platz. Er zog eine Stunde lang fleißig Duschgel, Kosmetiktücher und Windeln über den Scanner und kassierte. Alle Einnahmen in dieser Zeit spendete das dm-Team um Marktleiterin Johanna Gschrei und ihren zehn Mitarbeiterinnen der Hospiz AG der evangelischen Kirchenpflege Nürtingen. Weil deren ehrenamtliche Mitarbeiter am Samstag zudem einen Einpackservice anboten, wurden auch die Einnahmen der anderen beiden Kassen in dieser Stunde gespendet und der Betrag am Ende noch aufgerundet. 4500 Euro kamen so zusammen. Eine Summe, über die sich Heidrun Eissele vom Vorstand der Hospiz AG riesig freute: „So eine große Spende haben wir noch nie bekommen.“ Auch OB Fridrich war mit seiner Leistung zufrieden: 87 Bons habe er geschafft, 60 würden von einem Anfänger erwartet, erzählte er stolz: „Es ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, man muss multitasking-fähig sein und vieles gleichzeitig im Blick haben.“ Mit der dm-Filiale in Nürtingen hat die Drogeriemarktkette nun 1998 Filialen bundesweit. Auf 658 Quadratmetern wird dort ein großes Sortiment an Drogerieartikeln angeboten. rik