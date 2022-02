Schwerpunkte

OB Fridrich appelliert: Den Nürtinger Einzelhandel stärken

15.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Einzelhändler begrüßen die Öffnungsschritte der Landesregierung und hoffen wieder auf stärkere Besucherfrequenz in der Nürtinger Fußgängerzone. Citymarketing-Vorsitzender Frank Schweizer lädt zum Einkaufserlebnis ein.

Die Besucherfrequenz in der Fußgängerzone hat durch Corona stark gelitten. Nach dem Wegfall der 3G-Regel im Einzelhandel hoffen die Einzelhändler wieder auf mehr Resonanz. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Ein Aufatmen ging vergangene Woche durch die Reihen der Einzelhändler, als die Landesregierung mit der angepassten Corona-Verordnung vorsichtige Öffnungsschritte ankündigte. Dass die 3G-Regelung im Einzelhandel in der Alarmstufe I jetzt entfällt, wird auch in Nürtingen unter den Geschäftsinhabern als Erleichterung empfunden. Die Innenstädte haben in den zurückliegenden Monaten ganz erheblich unter den Corona-Regeln gelitten. Dass vor Betreten der Geschäfte erst mal das Handy mit dem Impfzertifikat hergezeigt werden musste, das hat nicht wenige Kunden davon abgehalten, spontan mal Shoppen zu gehen. Aktuell ist nur noch die FFP2-Maske vorgeschrieben.