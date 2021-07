Schwerpunkte

NZ-Sommerserie startet: Wir kommen zu Ihnen

24.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb

In unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ besucht die Redaktion mehrere Nürtinger Stadtteile, spricht mit den Bewohnern und freut sich über Besucher. Auftakt: am Dienstag im Enzenhardt.

NÜRTINGEN. Was schätzen Sie in Ihrem Quartier am meisten? Warum wohnen Sie gerne im Enzenhardt, in der Braike, im Kleintischardt oder im Roßdorf? Wo sollten Dinge verändert werden? Welche Wünsche haben Sie an die Stadtverwaltung? Mit dem Beginn der Ferien nächste Woche startet auch die Sommerserie der NZ-Redaktion. Wir Redakteurinnen und Redakteure wollen den Sommer nutzen, die Nürtinger Stadtteile unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen aufzeigen, was es in den unterschiedlichen Wohnquartieren für Besonderheiten gibt. Wir nehmen aber auch gerne Anregungen mit, wenn es Dinge gibt, die verändert werden sollten.