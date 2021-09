Schwerpunkte

Nur noch zwei Schulen in Nürtingen ohne Glasfaseranschluss

24.09.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In Nürtingen wurde in den Sommerferien fleißig gebaut. Die Stadtwerke haben inzwischen die meisten Schulen an ihr Glasfasernetz angeschlossen. Auch die Telekom baut in und um die Hölderlinstadt: in Großbettlingen und Zizishausen werden Gewerbegebiete erschlossen.

Zwischen Enzenhardt und Roßdorf liegt zurzeit die Glasfaserleitung. Bis Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN. Wie wichtig schnelles Internet ist, ist spätestens in den Corona-bedingten Lockdowns des vergangenen Jahres deutlich geworden. Für Home-Office und Fernunterricht war ein stabiler Internetzugang wichtiger denn je. Doch auch für Unternehmen und Schulen ist ein möglichst breitbandiger Zugang zum Internet ein echter Standortfaktor.