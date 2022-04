Schwerpunkte

Nur noch wenig Impfwillige in Nürtingen

11.04.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Coronaimpfungen sind in Nürtingen kaum noch nachgefragt. Die Betreiber der übrig gebliebenen Angebote warnen vor einer allgemeinen Impfmüdigkeit und den drohenden Folgen im Herbst.

Gerade einmal 23 Menschen haben in der vergangenen Woche in Nürtingen das Angebot des Impfbusses wahrgenommen. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Mit dem Wegfall der meisten Coronabeschränkungen scheint auch das Interesse an den Coronaimpfungen weiter abzunehmen. Bereits Ende März wurden die beiden verbliebenen Impfstützpunkte des Landkreises im katholischen Gemeindehaus in Nürtingen und in Esslingen geschlossen.