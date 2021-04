Schwerpunkte

Nur bei den Veranstaltungen sieht’s düster aus

01.04.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

An der Musik- und Jugendkunstschule wird derzeit online unterrichtet – Mit dem Angebot werden 75 Prozent der Schüler erreicht

Die Musik- und Jugendkunstschule ist coronabedingt geschlossen. Gleichwohl wird unter Anleitung qualifizierter Lehrer eifrig gefiedelt, gezupft oder ins Horn gestoßen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen findet der Unterricht digital statt. Sorgen bereiten Musikschulchef Albrecht Meincke dagegen die ungewissen Aussichten für Veranstaltungen.

Viel mehr als nur ein Provisorium: Musikunterricht online funktioniert und erfreut sich großer Nachfrage. Symbolfoto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. „Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehofft, endlich wieder öffnen zu können“, sagt Albrecht Meincke, Leiter der Musik- und Jugendkunstschule der Stadt Nürtingen. Doch bei den seit Tagen wieder steigenden Infektionszahlen habe man stets den aktuell gültigen, für Öffnungen vorgeschrieben Inzidenzwert verfehlt. „Wir sind immer knapp daran vorbeigeschrammt.“ In der Bildungseinrichtung hat man aber mittlerweile gelernt, sich mit den widrigen Gegebenheiten zu arrangieren. „Wir unterrichten online, so gut es geht“, so Meincke.