Nürtingerinnen über den Muttertag: Eine Mutter ist das Herz der Familie

09.05.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer und Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtingerinnen sind sich einig: Die Leistung von Müttern sollte nicht nur am Muttertag wertgeschätzt werden

Morgen ist Muttertag: Kinder machen an diesem Tag ihrer Mama das Frühstück, basteln Geschenke, verschenken Blumen und verwöhnen sie. Das ist in vielen Familien normal. Wir haben mit Frauen aus Nürtingen gesprochen, die selbst Tochter, Mutter oder Großmutter sind. Sie erzählen von ihren Familien, Ritualen und was ihnen der Muttertag bedeutet.

Gabriele Langfeld

NÜRTINGEN. Gabriele Langfeld, Leiterin des Hauses der Familie, und ihr Mann haben vier Kinder und fünf Enkelkinder, das sechste ist auf dem Weg. „Meine Mutter ist 86 Jahre alt, wir sind vier Generationen. Das ist ein großes Geschenk“, erzählt sie. Den Muttertag sieht sie selbst aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Zuerst aus der Sicht einer Tochter: „Ich verbinde ihn mit meiner eigenen Mutter und den Erinnerungen an früher.“ Für sie sei es besonders wichtig, an die Lebensleistung ihrer Mutter zu denken: „Ich bin 1958 geboren, mein Bruder vier Jahre früher. Das war eine andere Zeit, die Nachkriegszeit. Dass ich heute hier bin, dass ich das erreicht habe, haben mir meine Mutter und mein Vater ermöglicht“, sagt sie.