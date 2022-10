Schwerpunkte

Nürtingerinnen bei der Kundgebung zum Weltmädchentag in Stuttgart

31.10.2022 05:30

Mädchen und Frauen aus dem Trägerverein Freies Kinderhaus waren der Einladung einer Gruppe von Stuttgarter Akteurinnen gefolgt, die eine Veranstaltung zum jährlich weltweit stattfindenden Weltmädchentag auf den Marktplatz in Stuttgart organisiert hatten.

Der Weltmädchentag soll dazu beitragen, Mädchen zu bestärken. Dieses Jahr war eine Delegation aus Nürtingen in Stuttgart. Foto: pm

NÜRTINGEN/STUTTGART. „Wann kommt ihr denn wieder hier auf den Marktplatz?“, fragte ein 14-jähriges Mädchen. So gut gefiel ihr die Arbeit mit Holz am Stand des Trägervereins Freies Kinderhaus aus Nürtingen. Hier konnten sich alle nach Herzenslust an Sägen, Bohrmaschinen, Akkuschraubern, Nägeln, Schrauben und vielem mehr versuchen. Der Stand war anlässlich des Weltmädchentages auf dem Stuttgarter Marktplatz aufgebaut.