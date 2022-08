Schwerpunkte

Nürtinger Zeitung beim Vor-Ort-Termin in Erkenbrechtsweiler

18.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NZ-Redaktion im Rahmen der Sommerserie in Erkenbrechtsweiler.

ERKENBRECHTSWEILER. „Ganz nah dran – wir kommen zu Ihnen“ ist die Sommerserie unserer Zeitung überschrieben. Heute, Donnerstag, 18. August, ist die Redaktion von 11 bis 12.30 Uhr zu Besuch in Erkenbrechtsweiler. Die Gemeinde auf der Berghalbinsel ist Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb und mit dem Kelten-Erbe Heidengraben beliebtes Ziel bei Naherholungssuchenden.

Beim Vor-Ort-Termin vor dem Bürgerhaus freut sich NZ-Redaktionsleiterin Anneliese Lieb auf das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, die erzählen, warum sie gerne in der Albgemeinde leben oder – was natürlich auch gesagt werden darf – wo es noch Optimierungsbedarf gibt beziehungsweise was verbessert werden könnte. Gerne dürfen sich unsere Leserinnen und Leser auch zur Zeitung äußern. Etwa was sie gerne lesen oder was ihnen weniger gefällt.

Und vielleicht verrät auch jemand, wie Hafaknöpfle zubereitet werden, die als Spezialität aus dem Backhaus typisch für Erkenbrechtsweiler sind.

Ach ja, und dann gibt es auf der Berghalbinsel noch eine Besonderheit. Die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Hochwang – ein Stadtteil von Lenningen – funktioniert offensichtlich ganz gut. Im Sport gibt es die gemeinsamen Aktivitäten schon seit vielen Jahren und auch in anderen Bereichen unterstützt man sich.

Schauen Sie vorbei. Der blaue Schirm schützt beim Gespräch nicht nur vor Sonne. Auch bei Regen sind wir vor Ort. red