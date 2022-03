Schwerpunkte

Nürtinger Wirtschaftsbeirat spendet an Haus der Familie

11.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Der Wirtschaftsbeirat der Stadt Nürtingen hat auch in diesem Jahr seine Sitzungsgelder gespendet. Insgesamt kamen 1440 Euro zusammen, die am vergangenen Donnerstag mit einem symbolischen Scheck an Tina Masarin, Leiterin und Geschäftsführerin des Hauses der Familie, übergeben wurden. Das Haus der Familie finanziert sich fast zur Hälfte über die Kursgebühren. Diese sind während der Corona-Pandemie zurückgegangen, da die Kurse nur mit einer geringen Zahl an Teilnehmenden oder online stattfinden konnten. Trotzdem konnte das Kursangebot aufrechterhalten werden und die Nachfrage ist unverändert hoch. Der Wirtschaftsbeirat dient der Beratung gemeinderätlichen Gremien und der Stadtverwaltung in wirtschaftlichen Fragen. Ihm gehören Vertreter der IHK, des Handwerks, des DGB-Ortskartells, des Citymarketings, der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, der Agentur für Arbeit, der beiden größten ortsansässigen Kreditinstitute sowie der Wirtschaftsförderer des Landkreises und erfahrene Unternehmensberater und Unternehmer an. Auf dem Foto sind zu sehen von links: Christian Franz (Wirtschaftsförderer der Stadt Nürtingen), der Sprecher des Wirtschaftsbeirats Dieter Schenk, Tina Masarin, Gerhard Reiner (stellvertretender Sprecher des Wirtschaftbeirats) und Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich. nt Foto: pm