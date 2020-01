Nürtinger Vesperkirche wurde eröffnet

27.01.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Am gestrigen Sonntag wurde das Begegnungsangebot der evangelischen Kirche und des Kreisdiakonieverbands gestartet

„Gemeinsam an einem Tisch“ heißt es seit gestern wieder insgesamt 22 Tage lang bei der Nürtinger Vesperkirche. Nach einer baubedingten Pause kehrte die Traditionsveranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde Nürtingen und des Kreisdiakonieverbands Esslingen nun wieder in die angestammten – jetzt neu renovierten – Räume in der Lutherkirche zurück.