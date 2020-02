Nürtinger Vesperkirche ist zu Ende

17.02.2020 Von Rudi Fritz

„Gemeinsam an einem Tisch“ hieß es drei Wochen lang in der Vesperkirche: Der Kontakt ist für viele Besucher das Wichtigste

22 Tage Vesperkirche, in denen wieder 6000 Mittagessen von 1248 Ehrenamtlichen ausgegeben wurden, endeten gestern mit einem Abschlussgottesdienst in den neuen Räumen des Martin-Luther-Hofs. „Der Trend, dass die Menschen lieber in der Gemeinschaft als alleine zu Hause essen, hat sich auch dieses Jahr weiter fortgesetzt“, stellte Bärbel Greiler-Unrath fest.

Mit anderen Zeit zu verbringen ist für viele eine willkommene Abwechslung zum sonst eher einsamen Alltag. Fotos: rf

NÜRTINGEN. Der letzte Tag der Vesperkirche 2020 begann mit einem Abschlussgottesdienst, der musikalisch vom Nürtinger Posaunenchor und von der Organistin Manuela Häberle eröffnet und begleitet wurde. „Drei dicht gefüllte Wochen liegen hinter uns“, blickte die Hausherrin, Pfarrerin Barbara Brückner-Walter, auf einen besuchermäßig stets gefüllten Martin-Luther-Hof zurück.