Nürtinger verlieren Rechtsstreit wegen Wärmepumpenlärm

11.02.2022 05:30, Von Jürgen Bock — E-Mail verschicken

Immer häufiger gibt es Streit wegen Wärmepumpen. Am Stuttgarter Landgericht ist jetzt nach sechs Jahren ein Urteil gefallen, nachdem eine Nürtinger Familie gegen die Positionierung der Ventilatoren geklagt hatte.

Wärmepumpen lösen immer wieder Streit wegen Lärms aus. Foto: Rüdiger Beising

STUTTGART/NÜRTINGEN. Selten bleibt nach über sechs Jahren Prozess und vier Stunden Verhandlung am Stuttgarter Landgericht am Ende so viel Ratlosigkeit. „Der Fall ist schwierig und keinesfalls eindeutig“, so die Richterin. Es sei schwer, zu einem Urteil zu kommen, sagt sie – und tut das zwei Monate später dann doch. Die Klage eines Ehepaars aus Nürtingen gegen die Nachbarn ist jetzt abgewiesen worden. Weil von den beiden Wärmepumpen, um die es geht, „keine wesentliche Beeinträchtigung“ ausgehe.