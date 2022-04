Schwerpunkte

Nürtinger Unfallschwerpunkt wird beseitigt: Ausbau Kreisverkehr im Frühjahr 2023

21.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Unfallschwerpunkt an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße erhält einen größeren Durchmesser. Allein in den Jahren 2019/2020 ereigneten sich 19 Unfälle mit fünf Leicht- und einem Schwerverletzten.

Für den Ausbau des Kreisverkehrs im Nürtinger Industriegebiet Steinach muss die Stadt Nürtingen noch von zwei benachbarten Firmen Grundstücksflächen erwerben. In den zurückliegenden Tagen wurden Vermessungsarbeiten durchgeführt. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Seit neun Jahren gibt es den provisorischen Kreisverkehr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße. Seit der Inbetriebnahme ist der Verkehrsknotenpunkt im Industriegebiet Steinach ein Unfallschwerpunkt. In den letzten Jahren gab es dort auch sehr viele Unfälle mit Radlern. Allein in den Jahren 2019/2020 ereigneten sich 19 Unfälle. Beteiligt waren sechs Radfahrer. Fünf Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.