Schwerpunkte

Nürtinger Tiefbauamtsleiter bewirbt sich in Filderstadt

23.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Tiefbauamtsleiter erste Wahl als Filderstädter Baubürgermeister

Falk-Udo Beck

NÜRTINGEN (ug). Falk-Udo Beck, der Leiter des Nürtinger Tiefbauamts, hat sich für den Posten des Baubürgermeisters in Filderstadt beworben. Seine Wahl am kommenden Montag gilt als so gut wie sicher, ist er doch der einzige Bewerber, der am Wahltag die Chance bekommt, sich dem Filderstädter Gemeinderat vorzustellen. Er und zwei weitere Mitbewerber kamen bei der Vorauswahl in die Endrunde. Offenbar konnten die beiden anderen aber bei den Fraktionen nicht wie erhofft punkten und zogen ihre Bewerbungen zurück. Zwar sind noch 19 weitere Kandidaten im Rennen, doch wurde ihnen mit Becks Nominierung für die Vorstellung signalisiert, dass sie wohl keine Chancen haben. Beck selbst möchte das nicht kommentieren.