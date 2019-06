Nürtinger Tanzgruppe auf großer Bühne

11.06.2019, — E-Mail verschicken

Die Show auf der großen Neckarbühne zählte zu den absoluten Highlights des kürzlich stattgefundenen Schwäbischen Chorfestes in Heilbronn. Nur alle zehn Jahre veranstaltet der Schwäbische Chorverband ein solches Chorfest, das dieses Mal zu großen Teilen in die Bundesgartenschau Heilbronn integriert war und an vier Tagen tausende von Zuschauer anlockte. Für die Höhepunktveranstaltung der Chorjugend hatte Andreas Schulz, Musikdirektor der Chorjugend im SCV, über Chormentorin Lucy Weis eine Jazztanzgruppe des Studios für Tanz und Bewegung Nürtingen eingeladen, um die Show mit einem musikalischen Rückblick auf jedes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts tänzerisch zu begleiten. Unter der Leitung von Adriane Hoppe setzte die Gruppe innerhalb von nur wenigen Wochen die unterschiedlichen Musikstile um, die vom Swing über Jazz bis hin zu Pop reichten. In einer grandiosen Atmosphäre bereicherten die Mädchen damit die abendliche Open-Air-Show und beeindruckten besonders mit der fließenden Umstellung von einer Musikrichtung zur nächsten. Im Oktober soll die Show im Raum Ulm ein weiteres Mal aufgeführt werden und auch da wird die Nürtinger Tanzgruppe wieder mit dabei sein. pm