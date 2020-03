Nürtinger Tafelladen leidet unter Hamsterkäufen

14.03.2020 05:30, Von Lutz Selle

Hamsterkäufe in Supermärkten wirken sich bei Obst, Gemüse und Kühlprodukten aus

1500 arme Menschen kaufen im Nürtinger Tafelladen regelmäßig zu günstigen Preisen ein. Die Ware stammt von 40 Lebensmittelläden der Umgebung, die diese spenden. Die Hamsterkäufe aus Angst vor einer Coronavirus-Quarantäne haben sich bereits auf das Angebot der Tafel ausgewirkt. Obst, Gemüse und Kühlprodukte gibt es nur noch in geringerer Menge.

Der Nürtinger Tafelladen leidet unter den Hamsterkäufen. Foto: Selle

NÜRTINGEN. Die Tafeln in Deutschland haben in dieser Woche eine schlechtere Versorgung mit Lebensmitteln beklagt. Mehrere Tafeln hätten zuletzt deutlich weniger für die Weiterverteilung an Bedürftige erhalten, wird Jochen Brühl, Vorsitzender des Dachverbands Tafel Deutschland, zitiert. Wegen der Vorratskäufe durch viele Kunden bleibe den Supermärkten am Ende weniger Ware, die sie den Tafeln spenden könnten.