Schwerpunkte

Nürtinger Steinachbrücke wird weitergebaut

25.08.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Spätestens im Frühjahr soll das denkmalgeschützte Brückenbauwerk wiedereröffnet werden

Was lange währt . . . an der Steinachbrücke in Nürtingen wird seit wenigen Tagen weitergebaut. Für Fußgänger und Radfahrer heißt dies zunächst, einen kleinen Umweg über die Metzinger Straße in Kauf nehmen zu müssen. Spätestens im nächsten Jahr soll die denkmalgeschützte Brücke beim Stadtmuseum wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Nach Jahren des Stillstandes wird an der Steinachbrücke beim Nürtinger Stadtmuseum endlich weitergebaut. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mehr als vier Jahre ist es her, dass mit der Brückensanierung begonnen wurde. Eine Firma aus Bruchsal wurde von der Stadt Nürtingen mit der Restaurierung der 1889 errichteten und inzwischen denkmalgeschützten Stahlbrücke beauftragt. Ursprünglich sollte die Erneuerung etwa ein halbes Jahr dauern. Doch es kam zu Verzögerungen, weil die Sanierung angeblich umfangreicher war, als sich bei einer ersten Untersuchung gezeigt hatte.