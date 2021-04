Schwerpunkte

Nürtinger Steinachbrücke kurz vor der Fertigstellung

24.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach fünf Jahren Bauzeit und Rechtsstreit soll die Brücke ab der zweiten Maiwoche für Fußgänger und Radler nutzbar sein

Was lange währt: Das unendliche Bauwerk Steinachbrücke soll in der zweiten Mai-Woche wieder begehbar sein. Das teilte die Pressestelle der Stadt Nürtingen in den zurückliegenden Tagen mit. Etwa fünf Jahre hat es gedauert, bis das denkmalgeschützte Bauwerk saniert und wieder eingesetzt wurde.

Die letzten Restarbeiten stehen noch an: Ab der zweiten Maiwoche soll die Steinachbrücke wieder für Fußgänger und Radler freigegeben werden. Foto: Just

NÜRTINGEN. 2016 war die im Jahr 1889 errichtete, denkmalgeschützte Brücke herausgehoben und einer Spezialfirma in Bruchsal zur Sanierung anvertraut worden. Mängel an der Beschichtung der Stahlkonstruktion führten schließlich zu einer längeren Auseinandersetzung der Stadt mit dem Unternehmen. Die Firma akzeptierte die Reklamation nicht und weigerte sich, Teile des Brückengeländers herauszurücken. Es folgte ein Rechtsstreit um die Ausführung der Arbeiten, der im vergangenen Jahr, nachdem OB Fridrich die Sache selbst in die Hand genommen hatte, mit einem Vergleich beigelegt wurde. Die Firma rückte das Geländer heraus, verzichtete auf offene Forderungen und die Stadt zog ihre Schadensersatzansprüche zurück. Dadurch, so Oberbürgermeister Fridrich, habe die Stadt Nürtingen viel Geld für einen langen Rechtsstreit gespart.